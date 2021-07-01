Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,028294
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,025785
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,025978
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039036
|0,36
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,077899
|0,10
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,032568
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,010054
|0,05
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,018613
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014006
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,070214
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025307
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,077036
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,081601
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030729
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi