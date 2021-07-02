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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

02.07.2021 14:04
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108768-0,58Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,104838-0,58Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108768-0,58
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,104838-0,58
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,062592-0,43
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,125026-0,31
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,117646-0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,056117-0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016253-0,23
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018172-0,15
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,018922-0,15
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,020020-0,09
VEM Standart EYF0,070577-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013992-0,10
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,033172-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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