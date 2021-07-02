BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108768 -0,58 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,104838 -0,58 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062592 -0,43 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,125026 -0,31 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,117646 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056117 -0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016253 -0,23 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018172 -0,15 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018922 -0,15 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020020 -0,09 VEM Standart EYF 0,070577 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013992 -0,10 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033172 -0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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