BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,025834
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026028
|0,14
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,028344
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,033276
|0,10
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,084658
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020108
|0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010524
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024020
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010691
|0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010745
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,050905
|1,34
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,081972
|0,84
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,136005
|0,82
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,144242
|0,81
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,164767
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028176
|0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,086059
|0,56
|Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF
|0,081790
|0,54
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,039972
|0,54
|Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. EYF
|0,099016
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048696
|0,58
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069313
|0,57
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,032630
|0,26
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,029247
|0,24
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,030100
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053932
|0,74
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052178
|0,74
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,057527
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,052067
|0,74
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032424
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029745
|0,16
|HEM Para Piyasası EYF
|0,026816
|0,16
|VEM Para Piyasası EYF
|0,073512
|0,15
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,077191
|0,15
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,078292
|0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi