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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

05.07.2021 14:58
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0258340,14AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0258340,14
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0260280,14
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0283440,13
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0332760,10
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0846580,09
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0201080,59
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105240,27
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0240200,26
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0106910,22
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0107450,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0509051,34
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0819720,84
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1360050,82
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1442420,81
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1647670,80
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0281760,80
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0860590,56
Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF0,0817900,54
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0399720,54
Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. EYF0,0990160,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0486960,58
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0693130,57
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0326300,26
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0292470,24
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0301000,22
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0539320,74
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0521780,74
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0575270,74
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0520670,74
NN Hay. Em. Altın EYF0,0324240,73
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
ZEM Para Piyasası EYF0,0297450,16
HEM Para Piyasası EYF0,0268160,16
VEM Para Piyasası EYF0,0735120,15
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0771910,15
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0782920,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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