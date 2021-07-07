BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,065488 0,09 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,035266 0,09 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,046045 0,08 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026881 0,08 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024737 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020858 0,30 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010130 0,28 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,036733 0,27 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016297 0,22 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,050214 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,029100 0,10 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016047 0,08 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014016 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017524 2,80 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053835 0,83 VEM Altın Katılım EYF 0,055916 0,82 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054274 0,80 ZEM Altın Katılım EYF 0,053456 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,034148 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025379 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,070426 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,081840 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030817 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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