En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 0,80 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,009973 0,88 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041415 0,80 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,173542 0,80 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,009877 0,77 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,146332 0,74 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,167143 0,74 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,087993 0,74 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021486 0,73 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,158395 0,72 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,118321 0,72

