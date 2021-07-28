BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026307
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,028654
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,026112
|0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021334
|0,03
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,031717
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023952
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010794
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,065953
|1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058864
|0,96
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,144173
|0,96
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,086647
|0,95
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,164600
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016662
|0,74
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033531
|0,71
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028281
|0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,086251
|0,61
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,152908
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048813
|0,76
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069351
|0,76
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037889
|0,74
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026353
|0,72
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039783
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,071118
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,073621
|0,06
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,034496
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,078020
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,078210
|0,06
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(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi