BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,026307 0,05 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,028654 0,05 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,026112 0,04 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021334 0,03 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,031717 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023952 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010794 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,065953 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058864 0,96 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,144173 0,96 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,086647 0,95 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,164600 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016662 0,74 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033531 0,71 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028281 0,68 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,086251 0,61 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,152908 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048813 0,76 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069351 0,76 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037889 0,74 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026353 0,72 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039783 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,071118 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,073621 0,06 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,034496 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,078020 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,078210 0,06 ??????? ??????? ??????? (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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