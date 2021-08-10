BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,084407
|0,73
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,074947
|0,69
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060826
|0,68
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,108407
|0,64
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,063177
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020528
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010742
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010859
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010504
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010390
|0,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,057887
|0,69
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066526
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,120687
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,087460
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,022002
|1,27
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,010772
|0,80
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,025745
|0,76
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,085020
|0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,159782
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033210
|0,87
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,033350
|0,11
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021757
|0,05
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016207
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019279
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025800
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,028335
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,071566
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027278
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031330
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi