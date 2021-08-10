BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,084407 0,73 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,074947 0,69 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060826 0,68 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,108407 0,64 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,063177 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020528 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010742 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010859 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010504 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010390 0,74 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057887 0,69 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066526 0,68 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,120687 0,48 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,087460 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,022002 1,27 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010772 0,80 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,025745 0,76 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,085020 0,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,159782 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033210 0,87 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033350 0,11 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021757 0,05 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016207 0,02 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019279 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025800 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,028335 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,071566 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,027278 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031330 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Barcelona, PSG'nin Messi transferini durdurmak için ciddi bir delille Adalet Divanı'na gitti

Son Dakika: Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı

Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın

Şarkıcı Bulut Duman'a kendi çocuğuna karşı cinsel istismara azmettirme suçundan dava açıldı

Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar

Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş

Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor