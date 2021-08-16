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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

16.08.2021 16:04
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0796630,34VEM Borçlanma Araçları EYF0,0275850,33Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0796630,34
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0275850,33
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0509540,25
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0656760,24
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0782670,22
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105290,53
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0107650,29
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0108850,20
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0243500,12
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0206420,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1564580,86
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1784900,85
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0939650,85
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0561930,82
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1219010,75
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0225771,28
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0417540,73
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0179010,62
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0356100,57
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0303020,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0296100,41
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0274500,28
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0394670,27
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0215170,24
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0194510,24
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0314240,15
VEM Para Piyasası EYF0,0750080,15
ZEM Para Piyasası EYF0,0303450,15
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0258750,15
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0799310,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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