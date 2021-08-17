BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079816
|0,19
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027631
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,065777
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,078385
|0,15
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,025302
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010551
|0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010783
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010900
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,071111
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,122826
|0,76
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,148349
|0,62
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,089437
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,067678
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,022896
|1,41
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,077307
|0,65
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026318
|0,64
|ZEM Değişken EYF
|0,026776
|0,51
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030455
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027531
|0,30
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039583
|0,29
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019373
|0,29
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029694
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021579
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,050695
|0,27
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016933
|0,27
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053681
|0,27
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,055987
|0,27
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031552
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025889
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,071803
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,078770
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,074352
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,078993
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi