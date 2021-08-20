Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,083631
|0,44
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060088
|0,41
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,110321
|0,40
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,046546
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,062646
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,055470
|1,11
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010332
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,023378
|0,95
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016068
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,037856
|0,45
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,084216
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,010839
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032749
|0,50
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016211
|0,09
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029514
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016053
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054232
|0,30
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052580
|0,29
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,052337
|0,29
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017135
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031487
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,083573
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025925
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,071902
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,078955
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi