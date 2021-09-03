En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,86 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,53 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,036304 0,96 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,072524 0,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,124823 0,53 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032906 0,42 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019949 0,39 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,038918 0,38 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039974 0,38 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027800 0,38 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,171096 0,37 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,127718 0,37 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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