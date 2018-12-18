En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
4 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.", yüzde 0,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,37 ile "Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları
) Borç. Araç.F.", yüzde 0,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş
BYF" ve yüzde 0,37 ile "Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,039418
|0,39
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,722777
|0,38
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,699314
|0,37
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,062524
|0,37
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|256,276812
|0,37
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,054230
|0,36
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,134534
|0,35
|Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|209,395431
|0,31
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,022876
|0,30
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|195,804270
|0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:39 Kaynak: AA
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