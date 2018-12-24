Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,20 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,11 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,20 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,11 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 513,511389 1,21
QNB Finans Portföy Altın BYF 19,415728 1,20
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,751103 1,11
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020372 0,95
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036042 0,79
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031250 0,76
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015491 0,76
İş Portföy Altın Fonu 0,024173 0,76
Fiba Portföy Altın Fonu 0,018473 0,76
Ak Portföy Altın Fonu 0,050156 0,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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