En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
53 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "İş Portföy Altın Fonu", "Halk Portföy Altın Katılım Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "İş Portföy Altın Fonu", "Halk Portföy Altın Katılım Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Altın Fonu
|0,024475
|1,05
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015684
|1,05
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053207
|1,05
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050781
|1,05
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,938094
|1,03
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,018701
|1,03
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031636
|1,03
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,021963
|1,03
|ING Portföy Altın Fonu
|0,024398
|1,02
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,027731
|1,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:26 Kaynak: AA
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