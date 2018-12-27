En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,08 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 5,89 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 5,00 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,08 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 5,89 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 5,00 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|53,800566
|6,08
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012036
|5,89
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,049010
|5,00
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,028069
|4,78
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,058983
|2,30
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023309
|1,45
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,868031
|1,21
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020537
|0,93
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,047236
|0,91
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|59,039769
|0,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:44 Kaynak: AA
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