Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,08 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 5,89 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 5,00 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,08 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 5,89 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 5,00 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu53,8005666,08
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0120365,89
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0490105,00
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0280694,78
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0589832,30
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0233091,45
QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,8680311,21
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0205370,93
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0472360,91
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)59,0397690,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:44 Kaynak: AA

Sek, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması! Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı

17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin Acun Ilıcalı, Reytinglerde Başarılı Olamayan Gerçeğin Peşinde Programını Yayından Kaldırıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:22:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]