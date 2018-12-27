En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 53,800566 6,08 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012036 5,89 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,049010 5,00 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028069 4,78 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,058983 2,30 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023309 1,45 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,868031 1,21 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020537 0,93 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047236 0,91 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,039769 0,90

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,08 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 5,89 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 5,00 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)