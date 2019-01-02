En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,12 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,12 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,07 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,56 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,036571
|2,12
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011745
|2,07
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|60,529568
|1,56
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034230
|1,48
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,056979
|1,44
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,887417
|1,39
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058958
|1,34
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,049820
|1,30
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,249084
|1,21
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,923472
|1,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:54 Kaynak: AA
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