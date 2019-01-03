En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,01 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,13 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,92 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,01 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,13 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,92 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012098
|3,01
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,689916
|2,13
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|201,963489
|1,92
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,050979
|1,91
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023841
|1,70
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|520,211873
|1,67
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,060486
|1,45
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,050505
|1,37
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030481
|1,35
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032224
|1,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:45 Kaynak: AA
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