Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,65 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" yüzde 3,59 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,85 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,65 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" yüzde 3,59 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,85 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,335710 3,65
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012532 3,59
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063593 2,85
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,604561 2,76
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021401 2,68
Ak Portföy Altın Fonu 0,053111 2,68
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046434 2,64
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,065831 2,51
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020151 2,51
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035381 2,45


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:24 Kaynak: AA

Gümüş, Ekonomi
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