En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
33 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,78 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,77 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 4,42 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,78 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,77 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 4,42 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079268
|4,78
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,786525
|4,77
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041250
|4,42
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029262
|3,59
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|56,073469
|3,35
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,051758
|2,95
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,062445
|2,66
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,111925
|2,44
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,893143
|2,37
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,282746
|2,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:29 Kaynak: AA
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