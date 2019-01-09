Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,30 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,84 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,33 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,30 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,84 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,33 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013113 3,30
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,976440 2,84
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,535122 2,33
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065291 2,31
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052925 2,20
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032036 2,16
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063415 2,13
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035148 2,06
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029980 1,86
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,007195 1,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:33 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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