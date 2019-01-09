En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013113 3,30 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,976440 2,84 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,535122 2,33 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065291 2,31 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052925 2,20 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032036 2,16 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063415 2,13 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035148 2,06 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029980 1,86 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,007195 1,68

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,30 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,84 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,33 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)