En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,30 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,84 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,33 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,30 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,84 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,33 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013113
|3,30
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,976440
|2,84
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|57,535122
|2,33
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,065291
|2,31
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,052925
|2,20
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032036
|2,16
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063415
|2,13
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035148
|2,06
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029980
|1,86
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,007195
|1,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:33 Kaynak: AA
Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı!
Serdar Ortaç'la Eşi Chloe Loughnan'ın, Para Yüzünden Arası Açıldı
Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim
İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı