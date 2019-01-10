Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,39 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,60 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,39 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,60 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013951 6,39
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030783 2,68
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025337 2,60
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022097 2,48
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,054108 2,34
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066799 2,31
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,996526 2,06
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053985 2,00
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,778998 1,95
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020943 1,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:39 Kaynak: AA

Ekonomi
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