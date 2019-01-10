En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013951 6,39 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030783 2,68 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025337 2,60 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022097 2,48 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,054108 2,34 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066799 2,31 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,996526 2,06 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053985 2,00 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,778998 1,95 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020943 1,95

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,39 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,60 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)