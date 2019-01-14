En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,93 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,95 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,56 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,93 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,95 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,56 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,953852
|2,93
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,909399
|1,95
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|59,822954
|1,56
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041275
|1,20
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,775965
|1,11
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,157105
|1,10
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079159
|1,07
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|41,707312
|0,96
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|7,506583
|0,93
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038089
|0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:35 Kaynak: AA
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