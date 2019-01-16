Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,27 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 1,99 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 1,87 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,27 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 1,99 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 1,87 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,187335 2,27
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,211010 1,99
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100900 1,87
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042648 1,74
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081710 1,61
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,289316 1,59
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016993 1,57
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,103081 1,57
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045099 1,53
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,269174 1,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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