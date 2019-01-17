Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,82 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 6,30 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,89 ile "ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,82 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 6,30 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,89 ile "ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087281 6,82
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045336 6,30
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,417434 3,89
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,227964 3,42
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,139873 3,34
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061077 3,23
Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028728 3,23
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,645119 3,09
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,046378 2,84
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,419322 2,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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