En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,82 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 6,30 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,89 ile "ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,82 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 6,30 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,89 ile "ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087281
|6,82
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045336
|6,30
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,417434
|3,89
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,227964
|3,42
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,139873
|3,34
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,061077
|3,23
|Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028728
|3,23
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|33,645119
|3,09
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,046378
|2,84
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,419322
|2,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:32 Kaynak: AA
İstanbul'da Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü
Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti