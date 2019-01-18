Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,79 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,89 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,19 ile "ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,79 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,89 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,19 ile "ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047052 3,79
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089803 2,89
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,492332 2,19
İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,481004 1,96
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062216 1,86
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052442 1,82
İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 33,966279 1,80
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,174807 1,73
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,610374 1,71
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 49,471482 1,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Ekonomi
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