En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
2 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,79 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,89 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,19 ile "ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,79 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,89 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,19 ile "ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047052
|3,79
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089803
|2,89
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,492332
|2,19
|İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,481004
|1,96
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,062216
|1,86
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052442
|1,82
|İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF
|33,966279
|1,80
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,174807
|1,73
| ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|7,610374
|1,71
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|49,471482
|1,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:01 Kaynak: AA
Bomba İddia: İşinden Olan Sabri Sarıoğlu, Evliliğinde Sıkıntılar Yaşıyor
Patronun Duş Almayan Çalışanının Kafasına Vurduğu Güğüm Silah Sayıldı
Kuşadası'nda Masaj Salonuna Fuhuş Başkanı: 6 Gözaltı
İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen Çocuk, İntihara Kalkıştı