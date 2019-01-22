Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

51 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,03 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,59 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,03 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,59 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,309922 1,19
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021086 1,03
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032426 0,59
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,990199 0,59
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039413 0,43
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,956091 0,38
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,209921 0,34
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029599 0,31
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,034094 0,27
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,431938 0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EBRD 2019'da Türkiye'ye Yaklaşık 1 Milyar Euroluk Yatırım Yapmayı Hedefliyor Özbekistan'a 3 Milyon Dolar Yatırım Yapana Oturma İzni Verilecek

Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı Ücreti Ödenmeyen İşçi, Otele Kepçeyle Daldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:40:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]