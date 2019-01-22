En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
51 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,03 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,59 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,03 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,59 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,309922
|1,19
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021086
|1,03
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032426
|0,59
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,990199
|0,59
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039413
|0,43
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,956091
|0,38
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,209921
|0,34
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029599
|0,31
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,034094
|0,27
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,431938
|0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:49 Kaynak: AA
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