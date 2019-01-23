Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

14 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,23 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,92 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,36 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,23 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,92 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,36 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091187 3,23
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047769 2,92
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107770 2,36
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,594490 2,33
Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,258775 2,28
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,024939 2,12
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,180628 2,12
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,297482 2,09
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,410093 2,01
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,438760 2,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:39 Kaynak: AA

Ekonomi
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