En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091187 3,23 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047769 2,92 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107770 2,36 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,594490 2,33 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,258775 2,28 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,024939 2,12 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,180628 2,12 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,297482 2,09 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,410093 2,01 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,438760 2,00

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,23 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,92 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,36 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)