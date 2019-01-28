En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
50 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,38 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,34 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Gümüş
BYF", yüzde 1,38 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,34 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,477861
|1,73
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,977316
|1,38
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,039414
|1,34
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|64,923112
|1,20
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|199,353072
|1,13
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030333
|1,10
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,814658
|1,06
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,982171
|1,04
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|57,136679
|1,03
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,265491
|1,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09 Kaynak: AA
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