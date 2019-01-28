Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

50 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,38 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,34 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,38 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,34 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,477861 1,73
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,977316 1,38
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039414 1,34
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,923112 1,20
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 199,353072 1,13
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030333 1,10
QNB Finans Portföy Altın BYF 19,814658 1,06
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,982171 1,04
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,136679 1,03
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,265491 1,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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