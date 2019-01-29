En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 20,144241 1,66 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,762581 1,63 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 202,552301 1,60 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030471 1,38 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032089 1,35 Deniz Port. Altın Fonu 0,028178 1,31 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022323 1,31 HSBC Portföy Altın Fonu 1,971439 1,30 TEB Portföy Altın Fonu 0,054036 1,30 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019021 1,29

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,63 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,60 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)