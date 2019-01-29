En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,63 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,60 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,63 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,60 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,144241
|1,66
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,762581
|1,63
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|202,552301
|1,60
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030471
|1,38
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032089
|1,35
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028178
|1,31
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022323
|1,31
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,971439
|1,30
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054036
|1,30
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019021
|1,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:13 Kaynak: AA
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