Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,63 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,60 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,63 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,60 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,144241 1,66
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,762581 1,63
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 202,552301 1,60
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030471 1,38
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032089 1,35
Deniz Port. Altın Fonu 0,028178 1,31
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022323 1,31
HSBC Portföy Altın Fonu 1,971439 1,30
TEB Portföy Altın Fonu 0,054036 1,30
Fiba Portföy Altın Fonu 0,019021 1,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Gümüş, Ekonomi
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