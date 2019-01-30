Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,80 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,68 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,80 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,68 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094676 4,80
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049323 4,80
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,044601 3,68
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018923 3,60
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,008848 3,45
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,767255 3,37
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,800453 3,23
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020190 3,21
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013592 3,13
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068843 3,03


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Ekonomi
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