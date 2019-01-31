Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,37 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,34 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,37 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,34 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030417 1,66
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,209165 1,37
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027660 1,34
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,909823 1,10
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019411 0,98
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040361 0,97
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,409212 0,92
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,626805 0,92
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016799 0,90
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043394 0,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:54 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Sek, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehir'in Han İlçesinde İşçilerin Asgari Ücreti 2 Bin 255 Lira Oldu Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:44:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]