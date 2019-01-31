En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,37 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,34 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,37 ile "Yapı Kredi
Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,34 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030417
|1,66
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|57,209165
|1,37
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027660
|1,34
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,909823
|1,10
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019411
|0,98
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,040361
|0,97
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,409212
|0,92
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|67,626805
|0,92
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016799
|0,90
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043394
|0,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:54 Kaynak: AA
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