En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013722 2,19 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 504,621828 0,93 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014062 0,90 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012050 0,87 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,530499 0,84 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,014618 0,75 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,988055 0,41 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,503043 0,40 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183653 0,33 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,534356 0,33

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,19 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,93 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,90 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)