En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
51 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,19 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,93 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,90 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,19 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,93 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,90 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013722
|2,19
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|504,621828
|0,93
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014062
|0,90
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,012050
|0,87
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|201,530499
|0,84
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,014618
|0,75
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,988055
|0,41
|Taaleri Portföy İki. Değ. Fon
|1,503043
|0,40
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,183653
|0,33
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|141,534356
|0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:33 Kaynak: AA
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