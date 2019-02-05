En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,69 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,06 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,69 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,06 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|57,789359
|1,78
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030770
|1,69
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019339
|1,06
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,054174
|1,06
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,335640
|1,04
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032266
|0,92
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,996949
|0,90
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,045439
|0,90
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063584
|0,73
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,070455
|0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:49 Kaynak: AA
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