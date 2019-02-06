En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035049 1,07 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,875711 1,00 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031026 0,83 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033489 0,72 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019848 0,71 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022135 0,67 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,029458 0,61 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047282 0,60 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,125583 0,58 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018521 0,58

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,83 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)