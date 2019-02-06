Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,83 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,83 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035049 1,07
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,875711 1,00
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031026 0,83
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033489 0,72
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019848 0,71
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022135 0,67
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,029458 0,61
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047282 0,60
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,125583 0,58
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018521 0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:00 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



LetterOne, Dia Süpermarketlerini Satın Almak İçin Teklif Verdi Buz Hokeyi Maçını Başlatmak İsteyen Mourinho, Kendini Bir Anda Yerde Buldu

Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:19:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]