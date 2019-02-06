En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,83 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,83 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035049
|1,07
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,875711
|1,00
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,031026
|0,83
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033489
|0,72
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,019848
|0,71
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022135
|0,67
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,029458
|0,61
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047282
|0,60
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|58,125583
|0,58
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018521
|0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:00 Kaynak: AA
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