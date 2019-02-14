Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,25 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,81 ile "Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,25 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,81 ile "Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013641 1,25
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,023535 0,81
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032382 0,73
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066659 0,53
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,983726 0,39
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,568451 0,25
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021198 0,25
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,564025 0,23
Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033097 0,22
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035006 0,21


Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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