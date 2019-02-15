En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,92 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,51 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,92 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,51 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013903
|1,92
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|66,568315
|1,86
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020631
|1,51
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032758
|1,16
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048005
|1,15
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025066
|1,13
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092963
|1,10
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042877
|1,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049332
|1,02
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,067325
|1,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:39 Kaynak: AA
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