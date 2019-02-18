En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,10 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,10 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,89 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,55 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,040128
|2,10
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014166
|1,89
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|67,597746
|1,55
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,850670
|1,16
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093846
|0,95
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|36,394668
|0,87
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035413
|0,87
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048403
|0,83
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,113317
|0,82
|İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,566918
|0,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55 Kaynak: AA
İŞKUR Programlarına Katılan İşsiz Anneye, Aylık 2 Bin 420 Lira Ödeme Yapılıyor
Bir Yıldır Aşk Yaşayan Deniz Seki ve Tayfun Topal Ayrıldı
El Yazısı Mektuplarla Müşteri Bulan Şirketin Hikayesi! Değeri 8 Yılda 1 Milyar Doları Geçti
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu