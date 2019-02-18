Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,10 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,10 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,89 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,55 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040128 2,10
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014166 1,89
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,597746 1,55
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,850670 1,16
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093846 0,95
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,394668 0,87
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035413 0,87
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048403 0,83
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113317 0,82
İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,566918 0,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İŞKUR Programlarına Katılan İşsiz Anneye, Aylık 2 Bin 420 Lira Ödeme Yapılıyor Bir Yıldır Aşk Yaşayan Deniz Seki ve Tayfun Topal Ayrıldı

El Yazısı Mektuplarla Müşteri Bulan Şirketin Hikayesi! Değeri 8 Yılda 1 Milyar Doları Geçti Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 15:57:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]