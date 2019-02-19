En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041482 3,37 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020986 2,07 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,134637 1,51 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,805324 1,50 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,008374 1,36 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067670 1,33 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033136 1,25 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021571 1,20 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032747 1,14 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019437 1,13

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,37 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,07 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,51 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)