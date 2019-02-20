En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,13 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,75 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042101
|1,49
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025261
|1,13
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021732
|0,75
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,535861
|0,74
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022134
|0,72
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|206,548288
|0,70
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,031600
|0,66
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,497211
|0,65
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014337
|0,61
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031336
|0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:22 Kaynak: AA
Sürücü, Kendi Kendine Hareket Edip Kaza Yapan Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi
Pakistanlı Senatörler, Prens Selman'a Altından Yapılmış Tüfek Hediye Etti
AK Parti Saraydüzü Belediye Başkanı'nın Açtığı İş İlanına Sadece Kızı Başvurabildi
TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu