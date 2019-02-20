Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,13 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,75 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042101 1,49
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025261 1,13
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021732 0,75
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,535861 0,74
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022134 0,72
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,548288 0,70
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031600 0,66
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,497211 0,65
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014337 0,61
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031336 0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:22 Kaynak: AA

Ekonomi
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