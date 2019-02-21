En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
55 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,63 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,41 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,26 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,63 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,41 ile "QNB Finans Portföy Gümüş
BYF" ve yüzde 1,26 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022087
|1,63
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,138949
|1,41
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,928697
|1,26
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,111528
|1,23
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,168807
|1,09
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,036084
|1,04
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|67,295730
|0,98
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,875552
|0,95
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,730395
|0,95
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031625
|0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:32 Kaynak: AA
Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek
Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu!
İşsizlikten Bunalıp İntihar Eden Vatandaşın Bıraktığı Not Yürek Dağladı