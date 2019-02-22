Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,58 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,58 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,59 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,41 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043452 2,58
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093175 1,59
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048024 1,41
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050222 1,24
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,026784 1,22
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038192 1,19
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,029863 1,11
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018551 1,10
Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,105979 1,02
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,250877 1,00


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:01 Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Ekonomi
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