Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,24 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,08 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,24 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,08 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,341823 1,26
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,033333 1,24
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,261397 1,08
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025842 1,05
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,057554 0,98
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019043 0,95
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,151157 0,95
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,269860 0,95
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056325 0,91
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020372 0,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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