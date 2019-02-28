Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,98 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,85 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,98 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,85 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014386 1,78
Garanti Portföy Altın Fonu 0,064401 0,98
TEB Portföy Altın Fonu 0,055266 0,85
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016300 0,84
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032784 0,83
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022829 0,83
Fiba Portföy Altın Fonu 0,019449 0,81
Ak Portföy Altın Fonu 0,052777 0,81
HSBC Portföy Altın Fonu 2,015471 0,79
ING Portföy Altın Fonu 0,025362 0,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:43 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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