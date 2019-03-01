Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

20 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,83 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,83 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,70 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095566 1,93
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045630 1,83
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049404 1,70
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021617 1,20
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,465289 1,01
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,391286 1,00
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,833462 0,96
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019222 0,94
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,191862 0,89
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 47,382005 0,88


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:24 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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