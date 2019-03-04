Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,24 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 1,09 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,24 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 1,09 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057096 1,24
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 519,925963 1,09
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,374241 1,07
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,086114 1,01
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066663 0,92
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034117 0,75
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032175 0,69
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069294 0,63
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,110395 0,59
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047681 0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:08 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ferrero Fındık'tan Türkiye'ye 150 Milyon TL'lik Yatırım Hedefi ABD'li Bolton'dan Venezuela İtirafı: İktidarı Değiştirmek İçin Koalisyon Kurmaya Çalışıyoruz

ABD'yi Vuran Hortum Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22'ye Yükseldi ABD'de Oynanan Maçta Hakem Adeta Buz Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:50:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]