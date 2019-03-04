En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,24 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 1,09 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,24 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 1,09 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,057096
|1,24
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|519,925963
|1,09
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|60,374241
|1,07
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,086114
|1,01
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066663
|0,92
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,034117
|0,75
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,032175
|0,69
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,069294
|0,63
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,110395
|0,59
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,047681
|0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:08 Kaynak: AA
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