En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,408562 1,08 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025975 0,95 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,116473 0,80 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,556224 0,79 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,434521 0,59 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022535 0,59 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,614215 0,42 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017285 0,38 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034616 0,38 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044028 0,36

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,95 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,80 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)