Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,95 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,80 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,95 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,80 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,408562 1,08
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025975 0,95
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,116473 0,80
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,556224 0,79
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,434521 0,59
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022535 0,59
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,614215 0,42
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017285 0,38
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034616 0,38
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044028 0,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanya Ligi, 4 Yılda Ekonomik Gücünü İkiye Katladı Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu

İyilik Yapıp Sırasını Başkasına Verdi, 8 Milyar TL'lik Ödülün Sahibi Oldu Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 17:04:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]