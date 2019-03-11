Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

27 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,17 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,91 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,17 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,91 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,631677 1,56
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021732 1,17
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031337 0,91
Fiba Portföy Altın Fonu 0,019523 0,90
TEB Portföy Altın Fonu 0,055448 0,90
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032903 0,90
Deniz Port. Altın Fonu 0,028933 0,89
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016360 0,88
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022910 0,88
Garanti Portföy Altın Fonu 0,064595 0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:44 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel 2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi

Maç İçin Değil Kariyer İçin Kuyruğa Girdiler İhtiyaç Sahiplerine Para Dağıtan Yardımsever, Bu Kez Zarfların Üzerine Not Yazdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:11:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]