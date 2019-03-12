En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
32 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,48 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,45 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,48 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,45 ile "Yapı Kredi
Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,032969
|1,90
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026038
|1,48
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|61,328490
|1,45
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,057544
|1,18
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022587
|1,03
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,067253
|0,99
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,528366
|0,98
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,128474
|0,87
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|69,007924
|0,69
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014721
|0,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:18 Kaynak: AA
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