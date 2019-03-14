En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,35 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,21 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,35 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,21 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015086
|2,36
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096092
|2,35
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049166
|2,21
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045927
|2,09
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022198
|1,27
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018675
|1,14
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,035642
|1,12
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,232403
|1,10
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,037474
|1,07
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,033433
|1,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA
Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor
Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz
Yaptıkları Kaçak İnşaatı Kendileri Yıktı