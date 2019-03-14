Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,35 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,21 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,35 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,21 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015086 2,36
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096092 2,35
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049166 2,21
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045927 2,09
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022198 1,27
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018675 1,14
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,035642 1,12
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,232403 1,10
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037474 1,07
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033433 1,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Ekonomi
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