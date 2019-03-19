En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,49 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,95 ile "ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,49 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,95 ile "ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,100800
|3,50
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051560
|3,49
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,916467
|1,95
|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,025978
|1,95
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,275186
|1,91
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020476
|1,82
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,502256
|1,75
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,273925
|1,73
|Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,134896
|1,62
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,406379
|1,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:14 Kaynak: AA
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